У Подколзина умер отец. Форвард покинет расположение «Эдмонтона» и на время вернется в Россию
Василий Подколзин временно вернется в Россию из-за смерти отца.
«Эдмонтон» сообщил, что нападающий покинет расположение команды и на время вернется в Россию из-за того, что скончался отец хоккеиста.
«Ойлерс» выражают искренние соболезнования Подколзину и его семье в это трудное время», – говорится в заявлении клуба.
Василий ранее подписал новое соглашение с канадским клубом на три года, по которому его зарплата составит 2,95 миллиона долларов за сезон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
