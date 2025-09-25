У Подколзина умер отец. Форвард покинет расположение «Эдмонтона» и на время вернется в Россию

Василий Подколзин временно вернется в Россию из-за смерти отца.

«Эдмонтон» сообщил, что нападающий покинет расположение команды и на время вернется в Россию из-за того, что скончался отец хоккеиста.

«Ойлерс» выражают искренние соболезнования Подколзину и его семье в это трудное время», – говорится в заявлении клуба.

Василий ранее подписал новое соглашение с канадским клубом на три года, по которому его зарплата составит 2,95 миллиона долларов за сезон.