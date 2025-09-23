Кравец о 8 бросках «Барыса» в матче против минского «Динамо»: «Нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне, не могли зацепиться»
Михаил Кравец высказался о 8 бросках «Барыса» в матче с «Динамо» Минск (0:1 ОТ).
Это результат стал антирекордным в истории КХЛ.
– Почему ваша команда нанесла только восемь бросков по воротам?
– Потому что нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне вашим защитникам и не могли зацепиться в этой зоне. Плюс во втором периоде опять одно удаление за другим пошли. Многие устают те, кто играют пять на пять.
– В выездной серии вы взяли только одно очко. Как оцените в целом выездную серию?
– Конечно, мы рассчитывали на большее. И в игре с Череповцом могли зацепиться... Но это наша первая выездная серия. Мы так спонтанно собрались, как вы знаете. Для первой выездной серии, конечно, хотели лучше, но надо работать, – сказал главный тренер «Барыса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sports.kz
