Кравец о 8 бросках «Барыса» в матче против минского «Динамо»: «Нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне, не могли зацепиться»

Михаил Кравец высказался о 8 бросках «Барыса» в матче с «Динамо» Минск (0:1 ОТ).

Это результат стал антирекордным в истории КХЛ .

– Почему ваша команда нанесла только восемь бросков по воротам?

– Потому что нападающие плохо держали шайбу, проигрывали борьбу в чужой зоне вашим защитникам и не могли зацепиться в этой зоне. Плюс во втором периоде опять одно удаление за другим пошли. Многие устают те, кто играют пять на пять.

– В выездной серии вы взяли только одно очко. Как оцените в целом выездную серию?

– Конечно, мы рассчитывали на большее. И в игре с Череповцом могли зацепиться... Но это наша первая выездная серия. Мы так спонтанно собрались, как вы знаете. Для первой выездной серии, конечно, хотели лучше, но надо работать, – сказал главный тренер «Барыса ».