41-летний Джиордано завершил карьеру и стал тренером в системе «Торонто». У него 577 очков в 1148 матчах в НХЛ и «плюс 129»

Марк Джиордано завершил карьеру и станет тренером в системе «Торонто».

Генеральный менеджер Брэд Треливинг сообщил, что в ближайшие дни клуб официально объявит о назначении Джиордано на должность в системе «Марлиз» – фарм-клубе «Мэйпл Лифс» в АХЛ. Об этом информирует журналист Дэвид Альтер.

Летом 2022 года, после окончания шестилетнего соглашения на 40,5 млн долларов, защитник заключил с клубом контракт на два года и 1,6 млн, позволивший ему завершить карьеру именно в «Торонто ». В составе «Лифс» он провел 144 матча регулярки за три сезона, набрав 45 (9+36) очков при показателе полезности «+49».

Всего Джиордано провел 1148 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Торонто », «Сиэтл » и «Калгари ». На его счету 577 (158+419) очков и полезность «+129».

В сезоне-2007/08 Джиордано выступал за московское «Динамо », где набрал 12 (4+8) очков в 50 играх.