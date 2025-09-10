«Фиксики» и талисман КХЛ Крут расскажут детям о хоккее в подкасте «Фикситека»: «Уверены, что это многих вдохновит встать на коньки»

«Фиксики» и талисман КХЛ Крут расскажут детям о хоккее в подкасте «Фикситека».

10 сентября в «Яндекс Музыке» стартовал новый сезон детского образовательно-развлекательного подкаста «Фикситека». Проект создан при поддержке Фонбет Чемпионата КХЛ.

Новый сезон посвящен хоккею. Детям расскажут, что такое сухой матч и овертайм, зачем нужны буллиты и как устроена экипировка хоккеиста.

Талисман лиги Крут вместе с фиксиками объяснит правила и поделится интересными историями о мире хоккея.

«Наша цель – не просто растить новых болельщиков, а воспитывать понимающих любителей хоккея с самого детства. Благодаря такому формату дети в легкой игровой форме узнают о КХЛ, ключевых хоккейных терминах, правилах и, что самое главное, о ценностях командной игры и спортивного духа.

Мы уверены, что «Фикситека» с Крутом вдохновит многих детей встать на коньки и попробовать свои силы в хоккее», – сказал вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Сообщается, что сезон включает 20 выпусков продолжительностью по одной минуте.