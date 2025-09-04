  • Спортс
  • Грималди из СКА: «Вера для меня важнее всего – даже выше семьи. К этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей»
Грималди из СКА: «Вера для меня важнее всего – даже выше семьи. К этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей»

Рокко Грималди поделился отношением к религии.

В это межсезонье американский нападающий перешел в СКА.

– В каком возрасте вы пришли к религии?

– Очень рано, в четыре года.

– В четыре?

– Да. Это было моментом, когда я принял Христа. А затем, в 27 лет, произошли большие перемены в моей вере. У меня случился настоящий перелом.

Я вырос в более харизматической церкви. Вы знаете, что значит «харизматическая»?

Сейчас я больше, наверное, не хочу прямо говорить «реформатская», но скорее в ту сторону. Я сильно изменился в своей вере, в том, во что верю, и в том, как читаю Библию.

Моя любовь к апологетике началась в 2020 году. И я думаю, что никогда ее не потеряю.

Чувствую, что именно к этому я призван на всю жизнь: защищать веру в христианство, делиться Евангелием с людьми, любить людей. Я чувствую, что именно ради этого я здесь.

– То есть это очень большая часть вашей жизни?

– Да, самая большая, без сомнений. Вера важнее всего. Она даже выше семьи. На первом месте вера, потом семья, а хоккей где-то ниже, – сказал Рокко Грималди.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
