Дементьев назвал возможные критерии драфта КХЛ: участвуют игроки 2006 года рождения, защита хоккеистов зависит сыгранного времени в лиге
Ранее появилась информация, что лига планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами. Ранее драфт существовал в КХЛ с 2009 по 2016 год под названием «Ярмарка юниоров».
– Вы за драфт?
– Для этого и была создана группа, в которой я участвую.
На текущий момент те предложения, которые мы сделали, поддерживаются клубами, потому что они интересны. Это позволит поднять уровень хоккея.
Ситуация следующая: игроки 2006 года рождения, каждый клуб может защитить определенное количество игроков, а остальные из их системы могут быть выбраны командами, которые заняли самое низкое место в сезоне.
– Сколько игроков можно будет защищать?
– Будет все зависеть от того, сколько игрок сыграл на уровне КХЛ. Поминутно в том числе. Это будет одним из параметров.
Но, возможно, он еще поменяется. Возьмем в качестве примера Антона Силаева: он играет три сезона в лиге, поэтому он будет защищен.
Данная система позволит подтолкнуть клубы давать время молодым игрокам, которые заявлены на матч. Очень хорошая система.
Разговаривал с некоторыми руководителями клубов НХЛ, им очень понравилась идея. Они даже посчитали, что у них такое неосуществимо, – сказал агент Алексей Дементьев.