Дементьев назвал возможные критерии драфта КХЛ: участвуют игроки 2006 года рождения, защита хоккеистов зависит сыгранного времени в лиге

Алексей Дементьев прокомментировал разработку правил для драфта КХЛ.

Ранее появилась информация , что лига планирует ввести драфт в 2026 году после обсуждения со всеми командами. Ранее драфт существовал в КХЛ с 2009 по 2016 год под названием «Ярмарка юниоров».

– Вы за драфт?

– Для этого и была создана группа, в которой я участвую.

На текущий момент те предложения, которые мы сделали, поддерживаются клубами, потому что они интересны. Это позволит поднять уровень хоккея.

Ситуация следующая: игроки 2006 года рождения, каждый клуб может защитить определенное количество игроков, а остальные из их системы могут быть выбраны командами, которые заняли самое низкое место в сезоне.

– Сколько игроков можно будет защищать?

– Будет все зависеть от того, сколько игрок сыграл на уровне КХЛ . Поминутно в том числе. Это будет одним из параметров.

Но, возможно, он еще поменяется. Возьмем в качестве примера Антона Силаева : он играет три сезона в лиге, поэтому он будет защищен.

Данная система позволит подтолкнуть клубы давать время молодым игрокам, которые заявлены на матч. Очень хорошая система.

Разговаривал с некоторыми руководителями клубов НХЛ, им очень понравилась идея. Они даже посчитали, что у них такое неосуществимо, – сказал агент Алексей Дементьев .