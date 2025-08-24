Плющев о Ротенберге и «России 25»: «Слова Третьяка – не официальное заявление. Не было объявления, что сборная будет выступать там, под руководством того»

Владимир Плющев высказался о продолжении работы Романа Ротенберга с «Россией 25».

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил , что Ротенберг остался тренером «России 25».

«Россия 25», в принципе, имела возможность практиковаться, имела возможность встречаться с теми командами, с кем имеем возможность с учетом нашего отстранения участвовать. Поэтому в любом случае в такой ситуации есть плюсы и минусы, но тем не менее это продолжение истории сборной команды.

То, что будет, я не знаю. Что Третьяк сказал – не официальное заявление. Не было объявления, что сборная будет выступать там, под руководством того», – сказал бывший главный сборной России.