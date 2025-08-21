Михаил Гуляев: «Потуральски – мастеровитый игрок. Он здорово видит площадку, с броском, может найти хорошую передачу»

Михаил Гуляев высказался о новичке «Авангарда» Эндрю Потуральски.

– Расскажите о новичке «Авангарда» Эндрю Потуральски. Чем он хорош?

– У нас все игроки хорошие.

Эндрю – мастеровитый игрок. Он здорово видит площадку, с броском, может найти хорошую передачу, – сказал защитник «Авангарда » Михаил Гуляев .