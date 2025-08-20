Рашка вернулся в Чехию, подписав контракт со «Спартой». Форвард провел 13 матчей в НХЛ и 215 в АХЛ (359 минут штрафа)
Адам Рашка вернулся в Чехию и подписал 2-летний контракт со «Спартой».
23-летний форвард провел 6 последних сезонов в Северной Америке, в том числе 2 – в юниорской лиге Квебека.
В прошлом сезоне он провел 56 матчей в АХЛ за «Айову Уайлд» – 14 (5+9) очков и 83 минуты штрафа.
За 4 последних сезона на его счету 13 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Миннесоту». В АХЛ – 215 игр, 46 (17+29) баллов и 359 минут штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Спарты»
