Бабенко об увольнении из ЦСКА: «Не просто так команду покинули не только тренеры, но и ряд игроков. Счет на табло, и он неудовлетворительный»

Юрий Бабенко прокомментировал увольнение из ЦСКА.

Армейцы проиграли минскому «Динамо » (1-4 в серии) в первом раунде прошлого Кубка Гагарина.

– Прошлый сезон вы провели в ЦСКА, однако затем весь тренерский штаб Воробьева отправили в отставку. Как это приняли?

– Думаю, я не первый, кто ответит, что при выборе профессии ты должен понимать базовые вещи: не будет результата – не будет работы. Естественно, неприятно от этой ситуации и нам хотелось выступить лучше. Но ряд обстоятельств помешал нам это сделать.

– Что не получилось у ЦСКА в прошлом сезоне?

– Вообще много разных причин, что пошло не так: травмы, некоторые ребята не вышли на тот уровень, чтобы быть более полезными для команды. Но мы старались что-то менять и исправить ситуацию. Что-то получалось, что-то – нет, ведь это спорт.

Были наши недочеты, бывало и такое, что так складывались обстоятельства. Но счет на табло, и он неудовлетворительный. Не просто так команду покинули не только тренерский штаб, но и ряд игроков, – сказал бывший тренер ЦСКА Юрий Бабенко .

«Если Радулов заводится, то очень долго остывает. Овечкин не такой эмоциональный, у него есть внутренний ограничитель». Бабенко об игроках