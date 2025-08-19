Бабенко об увольнении из ЦСКА: «Не просто так команду покинули не только тренеры, но и ряд игроков. Счет на табло, и он неудовлетворительный»
Армейцы проиграли минскому «Динамо» (1-4 в серии) в первом раунде прошлого Кубка Гагарина.
– Прошлый сезон вы провели в ЦСКА, однако затем весь тренерский штаб Воробьева отправили в отставку. Как это приняли?
– Думаю, я не первый, кто ответит, что при выборе профессии ты должен понимать базовые вещи: не будет результата – не будет работы. Естественно, неприятно от этой ситуации и нам хотелось выступить лучше. Но ряд обстоятельств помешал нам это сделать.
– Что не получилось у ЦСКА в прошлом сезоне?
– Вообще много разных причин, что пошло не так: травмы, некоторые ребята не вышли на тот уровень, чтобы быть более полезными для команды. Но мы старались что-то менять и исправить ситуацию. Что-то получалось, что-то – нет, ведь это спорт.
Были наши недочеты, бывало и такое, что так складывались обстоятельства. Но счет на табло, и он неудовлетворительный. Не просто так команду покинули не только тренерский штаб, но и ряд игроков, – сказал бывший тренер ЦСКА Юрий Бабенко.
