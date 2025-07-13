Бобровский о запрете брать Кубок Стэнли в Россию: «Я бы с удовольствием привез в Новокузнецк, отпраздновал победу со своими тренерами из детства, с детьми со школы – мотивировал бы»

Сергей Бобровский прокомментировал запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Как есть, так есть, если такая ситуация. Будем стараться еще раз выиграть.

Я бы с удовольствием привез его в Новокузнецк, на свою родную арену, отпраздновал бы победу со своими тренерами из детства, с детьми со школы – мотивировал бы. Но пока так», – сказал голкипер «Флориды».