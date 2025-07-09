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  • Ларионов о величайшем футболисте России: «Аршавин – яркий, техничный и умный. Акинфеев стабильно делает работу и дает пример молодежи. Выделю этих двоих»
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Ларионов о величайшем футболисте России: «Аршавин – яркий, техничный и умный. Акинфеев стабильно делает работу и дает пример молодежи. Выделю этих двоих»

Игорь Ларионов назвал Андрея Аршавина и Игоря Акинфеева лучшими игроками России.

«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин. Мне нравилась нестандартность его игры.

На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Потому что ты всегда знаешь, что он может сделать на поле что-то необычное.

Если говорить о стабильности игры, а также характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков.

Аршавин – яркий, техничный и умный. Акинфеев – человек, который каждый год стабильно делает свою работу и дает пример молодежи, как надо в этой жизни себя вести и идти к своей цели», – сказал тренер СКА Игорь Ларионов.

Александр Мостовой: «Могу сопоставить себя с Ларионовым по легендарности для нашего спорта, культовый игрок. Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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