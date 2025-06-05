Жафяров может перейти в «Нефтехимик». Клуб сделал форварду предложение

Дамир Жафяров может перейти в «Нефтехимик».

31-летний форвард, являющийся неограниченно свободным агентом, получил предложение от нижнекамского клуба.

«Нами было сделано предложение. Дамир думает вместе со своим представителем. Ждем», – сказал спортивный директор «Нефтехимика » Антон Марчинский.

В нынешнем сезоне нападающий выступал за «Барыс », в котором набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 12» в 27 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при игровом времени 17:36.

На данный момент в общей сложности Дамир Жафяров провел 606 матчей в регулярках КХЛ и набрал 310 (129+181) баллов.