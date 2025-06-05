Жафяров может перейти в «Нефтехимик». Клуб сделал форварду предложение
Дамир Жафяров может перейти в «Нефтехимик».
31-летний форвард, являющийся неограниченно свободным агентом, получил предложение от нижнекамского клуба.
«Нами было сделано предложение. Дамир думает вместе со своим представителем. Ждем», – сказал спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.
В нынешнем сезоне нападающий выступал за «Барыс», в котором набрал 5 (1+4) очков при полезности «минус 12» в 27 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при игровом времени 17:36.
На данный момент в общей сложности Дамир Жафяров провел 606 матчей в регулярках КХЛ и набрал 310 (129+181) баллов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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