«Спартак» продлил контракт с Чезгановым на 2 года. 22-летний белорус – лучший форвард сезона в ВХЛ
«Спартак» продлил контракт с Егором Чезгановым.
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.
В минувшем сезоне 22-летний форвард из Беларуси провел 6 матчей за красно-белых, а также 75 игр за «Химик» в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф.
Чезганов набрал 73 (39+34) очка и был признан лучшим нападающим сезона в лиге.
«Поздравляем Егора Чезганова с подписанием нового контракта и желаем нашему игроку много новых побед, успешных и результативных выступлений в системе «Спартака», – сказано в сообщении московского клуба.
«Спартак» обменяет Корбита в «Салават» на двух игроков из МХЛ. У форварда 80 очков за 78 матчей в сезоне ВХЛ (Metaratings)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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