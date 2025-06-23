«Спартак» продлил контракт с Чезгановым на 2 года. 22-летний белорус – лучший форвард сезона в ВХЛ

«Спартак» продлил контракт с Егором Чезгановым.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

В минувшем сезоне 22-летний форвард из Беларуси провел 6 матчей за красно-белых, а также 75 игр за «Химик» в Оlimpbet ВХЛ с учетом плей-офф.

Чезганов набрал 73 (39+34) очка и был признан лучшим нападающим сезона в лиге.

«Поздравляем Егора Чезганова с подписанием нового контракта и желаем нашему игроку много новых побед, успешных и результативных выступлений в системе «Спартака », – сказано в сообщении московского клуба.

«Спартак» обменяет Корбита в «Салават» на двух игроков из МХЛ. У форварда 80 очков за 78 матчей в сезоне ВХЛ (Metaratings)