Хоккеист-любитель перевел больше 950 тысяч рублей агентам – ему обещали переход в команду Турции или Польши. Игроку стали реже отвечать на звонки, он обратился в полицию

Хоккеист-любитель обратился в полицию, выплатив агенту почти миллион рублей.

Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, 24-летний Георгий несколько лет играл в любительских хоккейных клубах

Весной 2024 года хоккеисту, который искал агента, посоветовали обратиться к 30-летнему Дмитрию.

Георгий созвонился с Дмитрием. После разговора тот пообещал, что за 10 тысяч долларов устроит Георгия в профессиональную хоккейную команду Турции или Польши.

Георгий перевел аванс, затем еще несколько раз передавал деньги коллегам Дмитрия. Каждый раз он брал с них расписки.

Отмечается, что после этого Дмитрий стал реже отвечать на звонки. Когда поговорить удавалось, он убеждал, что задача в работе.

В результате Георгий обратился в полицию. За год он передал агентам 956 700 рублей.