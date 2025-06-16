Хоккеист-любитель перевел больше 950 тысяч рублей агентам – ему обещали переход в команду Турции или Польши. Игроку стали реже отвечать на звонки, он обратился в полицию
Хоккеист-любитель обратился в полицию, выплатив агенту почти миллион рублей.
Как сообщает телеграм-канал Sport Baza, 24-летний Георгий несколько лет играл в любительских хоккейных клубах
Весной 2024 года хоккеисту, который искал агента, посоветовали обратиться к 30-летнему Дмитрию.
Георгий созвонился с Дмитрием. После разговора тот пообещал, что за 10 тысяч долларов устроит Георгия в профессиональную хоккейную команду Турции или Польши.
Георгий перевел аванс, затем еще несколько раз передавал деньги коллегам Дмитрия. Каждый раз он брал с них расписки.
Отмечается, что после этого Дмитрий стал реже отвечать на звонки. Когда поговорить удавалось, он убеждал, что задача в работе.
В результате Георгий обратился в полицию. За год он передал агентам 956 700 рублей.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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