Сурин о победе в Кубке Гагарина: «В чемпионскую ночь получил больше 1000 сообщений с поздравлениями. Самое крутое было от мамы с папой»

Егор Сурин рассказал, кто поздравил его с победой в Кубке Гагарина.

«В чемпионскую ночь я получил больше 1000 сообщений с поздравлениями. Если брать все социальные сети. Самое крутое поздравление было от мамы с папой.

Знаменитые люди тоже поздравляли. Два ярославских блогера поздравили: Козлов и вратарь Евгенич (Константин Рякин – прим. Спортс”) из медийной команды «NBSK». Было приятно и неожиданно», – сказал нападающий «Локомотива» Егор Сурин.

Сурин привез Кубок Гагарина в Воронеж: «Я был счастлив, это лучший день в моей жизни. Надеюсь пережить его заново в будущих сезонах»