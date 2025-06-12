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Сурин привез Кубок Гагарина в Воронеж: «Я был счастлив, это лучший день в моей жизни. Надеюсь пережить его заново в будущих сезонах»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин привез Кубок Гагарина в Воронеж.

На этой неделе стартовало чемпионское турне игроков «Локомотива». Ранее защитник Богдан Киселевич привез трофей в Череповец, а также побывал с Кубком Гагарина в двух детских домах Переславля-Залесского и местном спортивном клубе при ледовом дворце.

11 июня форвард Егор Сурин прибыл с Кубком Гагарина в родной Воронеж. Он посетил с трофеем управление Юго-Восточной железной дороги, побывал в Благовещенском соборе, а также посетил дворец спорта, где встретил своих первых тренеров и болельщиков «Бурана».

«Я был счастлив. Это лучший день в моей жизни. И надеюсь его пережить заново уже в будущих сезонах и матчах.

Ну как говорят: «Дальше больше». Поэтому мы просто, так скажем, наслаждаемся этим, но все равно все мысли в работе», – сказал Егор Сурин.

Фото: t.me/surin_7013

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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