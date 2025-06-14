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Деа получит 25 млн рублей от «Нефтехимика» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Жан-Себастьян Деа заработает 25 млн рублей в «Нефтехимике» за следующий сезон.

Ранее 31-летний нападающий продлил контракт с нижнекамским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Деа получит 25 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ на его счету 30 (16+14) очков за 59 матчей в составе «Нефтехимика» при полезности «минус 25».

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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