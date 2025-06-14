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Светлана Журова: «С Овечкиным никто из российских спортсменов не сравнится по популярности. НХЛ – международное соревнование, как и теннисные турниры»

Светлана Журова назвала Александра Овечкина самым узнаваемым спортсменом России.

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров», форвард «Вашингтона» занял первое место по узнаваемости среди населения России в 2024 году – 17,4%.

Вторая строчка у теннисиста Даниила Медведева (7,6%), третья – у футболиста Артема Дзюбы (6,6%).

«Очевидно, что Овечкин – самый узнаваемый российский спортсмен. Это уже не первый год, особенно когда у большинства наших спортсменов нет международных соревнований.

Как бы ни называли НХЛ американской лигой, я считаю, что это международное соревнование. НХЛ ничем не отличается от теннисных турниров, в этой лиге играют много хоккеистов из разных стран.

Овечкин сейчас на слуху, все в нашей стране переживали и болели за то, чтобы он побил рекорд Гретцки. Очень много новостей и статей было посвящено этому событию в прессе.

Александр своими достижениями и игрой прославляет нашу страну в мире. Сейчас никто из российских спортсменов не сравнится с Овечкиным по популярности», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Овечкин – это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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logoУэйн Гретцки
logoСветлана Журова
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