Легков об исполнении гимна России вместе с Овечкиным: «Решили провести тренировку, а заодно записать видео в честь нашей великой страны»

Александр Легков рассказал, как спел гимн России вместе с Александром Овечкиным.

Ранее в социальной сети появилось видео , как хоккеист Александр Овечкин, футболист Роман Зобнин, хоккеисты Егор Яковлев, Александр Бурмистров, экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников, теннисистка Анастасия Мыскина, баскетболист Виталий Фридзон и лыжник Александр Легков спели гимн России на отдыхе в Турции.

«История спонтанная. Все встретились абсолютно случайно, каждый сам по себе отдыхал в этом отеле.

Решили вот вместе провести тренировку, а заодно и записать такое видео в честь нашей великой страны.

Как и полагается, спорт притягивает людей друг к другу», – сказал олимпийский чемпион Александр Легков.