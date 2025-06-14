Легков об исполнении гимна России вместе с Овечкиным: «Решили провести тренировку, а заодно записать видео в честь нашей великой страны»
Александр Легков рассказал, как спел гимн России вместе с Александром Овечкиным.
Ранее в социальной сети появилось видео, как хоккеист Александр Овечкин, футболист Роман Зобнин, хоккеисты Егор Яковлев, Александр Бурмистров, экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников, теннисистка Анастасия Мыскина, баскетболист Виталий Фридзон и лыжник Александр Легков спели гимн России на отдыхе в Турции.
«История спонтанная. Все встретились абсолютно случайно, каждый сам по себе отдыхал в этом отеле.
Решили вот вместе провести тренировку, а заодно и записать такое видео в честь нашей великой страны.
Как и полагается, спорт притягивает людей друг к другу», – сказал олимпийский чемпион Александр Легков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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