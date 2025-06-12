Светлов о финале Кубка Стэнли: «Для решающей серии 7,5 голов за игру – суперрезультативность! Хоккей в КХЛ стал более атакующим, но на стандарты НХЛ нам выйти трудновато»

Сергей Светлов высказался о стиле хоккея в финале Кубка Стэнли.

В финале НХЛ выступают «Флорида» и «Эдмонтон» (2-1 в серии).

– Готовы сравнить финалы НХЛ и КХЛ?

– Любое сравнение всегда спорное, является делом вкуса. Но можно остановиться на цифрах – они объективны.

Только в трех матчах финала Кубка Стэнли заброшены 23 шайбы. Для решающей серии сезона семь с половиной голов за игру – суперрезультативность! И она не является сюрпризом – в финале встретились яркие, атакующие команды. Впрочем в НХЛ таких – подавляющее большинство.

Не раз отмечал, что наш хоккей – более оборонительный. О чем говорить, если год назад в финале КХЛ были заброшены 10 шайб – две с половиной за игру.

В последнем финале Кубка Гагарина результативность оказалась повыше – 22 гола в пяти встречах, уже четыре с половиной за игру. Прогресс очевиден, но все равно до НХЛ пока далеко.

– В чем причина?

– Это вопрос ко всем нам – тренерам, арбитрам, менеджерам.

В последние годы с переходом на маленькие площадки хоккей в КХЛ стал несколько более атакующим, но пока на стандарты НХЛ, в том числе в тактике, нам выйти трудновато.

Еще и поэтому считаю, что за лучшими матчами НХЛ нам обязательно нужно следить.

Хоккей в НХЛ становится все более быстрым, атакующим, комбинационным, Европа старается брать с него пример. Это хороший ориентир и для нашей лиги, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов .