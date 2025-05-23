Андерсен пропустил 9 шайб в 2 играх серии с «Флоридой» при 75% сэйвов. Во 2-м матче он был заменен на Кочеткова после двух периодов
Фредерик Андерсен пропустил 9 шайб в 2 играх серии с «Флоридой» при 75% сэйвов.
Вратарь «Каролины» вышел в старте на 2-й матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Пантерс» (0:5, 0-2).
35-летний датчанин отразил 12 из 16 бросков по своим воротам за 40 минут. После двух периодов он был заменен на Петра Кочеткова, отразившего 4 броска из 5.
В двух матчах серии Андерсен отразил 27 из 36 бросков (75%). В 11 играх в текущем плей-офф у него 7 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,01.
У Кочеткова – 1 победа в 3 играх (при 2 выходах на замену), 89,1% сэйвов, 2,57.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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