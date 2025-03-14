Плющев об «Авангарде»: «В плей-офф дойдут до полуфинала минимум. Буше собрал команду воедино, создал боевые звенья, они играют уверенно, поймали кураж»

Владимир Плющев считает, что «Авангарду» по силам дойти до финала Кубка Гагарина.

– В «Авангарде» были вовремя приняты кардинальные меры по выходу из тяжелого положения, в которое команда попала в начале сезона.

Те люди, которым было доверено до этого руководить командой, были попросту не готовы к этому ни морально, ни интеллектуально. Поэтому в начале сезона команду и штормило, что она не знала, в какие стороны бежать.

Сейчас же в «Авангард» пришел человек, который разбирается в хоккее. Он собрал команду воедино, создал боевые звенья.

А это именно тренерский талант, потому что создать звенья – это не просто 16 игроков расставить, а должны быть связки, которые по психологическим и технико-тактическим данным подходят друг другу.

Думаю, самим игрокам тоже надоел тот бардак, который был в команде. Они сейчас получают удовольствие от игры, поймали кураж и достаточно уверенно идут от игры к игре. Думаю, что в плей-офф у «Авангарда » все сложится нормально.

– Что подразумевается под «нормально»? Победа в Кубке Гагарина? Финал? Полуфинал?

– Если смотреть по той игре, которую «Авангард» сейчас показывает, то могу сказать, что это минимум полуфинал. Минимум.

А при нормальном стечении обстоятельств и принятии необходимых мер это может быть и финал, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, в ноябре клуб возглавил Ги Буше , сменив Сергея Звягина на посту главного тренера.

