«Вашингтон» одержал 4 победы подряд и делит с «Виннипегом» лидерство в общей таблице НХЛ

«Вашингтон» делит с «Виннипегом» лидерство в общей таблице НХЛ.

«Кэпиталс» сегодня обыграли «Сиэтл» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ , а «Джетс» уступили «Каролине» (2:4).

«Столичные» набрали 92 очка в 64 играх против 92 в 65 у канадского клуба.

За счет меньшего числа матчей «Вашингтон » стоит выше в таблице, хотя уступает «Виннипегу » по числу побед в основное время (35 против 36).

В следующем матче команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Анахаймом» на выезде (11 марта, начало по московскому времени – 12 марта в 05:00).