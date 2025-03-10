«Вашингтон» одержал 4 победы подряд и делит с «Виннипегом» лидерство в общей таблице НХЛ
«Вашингтон» делит с «Виннипегом» лидерство в общей таблице НХЛ.
«Кэпиталс» сегодня обыграли «Сиэтл» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ, а «Джетс» уступили «Каролине» (2:4).
«Столичные» набрали 92 очка в 64 играх против 92 в 65 у канадского клуба.
За счет меньшего числа матчей «Вашингтон» стоит выше в таблице, хотя уступает «Виннипегу» по числу побед в основное время (35 против 36).
В следующем матче команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Анахаймом» на выезде (11 марта, начало по московскому времени – 12 марта в 05:00).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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