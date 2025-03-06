Защитник «Ак Барса» Князев: «В АХЛ прямолинейный хоккей – бей, беги, забрось, ударь. В КХЛ более мастеровитые ребята, условия намного лучше»
В текущем сезоне 24-летний защитник провел 35 матчей и набрал 7 (3+4) очков за «Ак Барс» в Фонбет чемпионате КХЛ. Князев пять с половиной сезонов выступал в Канаде и США.
– В чем, на ваш взгляд, главные отличия КХЛ от АХЛ, где вы играли до этого?
– Ребята более мастеровитые. В АХЛ больше прямолинейного хоккея – бей, беги, забрось, ударь. А здесь много игроков высокого уровня и хоккей техничный и комбинационный.
– Хоккей в КХЛ вам ближе?
– В АХЛ от меня хотели, чтобы я больше в атаке играл, а здесь стараюсь больше в обороне играть. Поэтому не могу сказать, что мне ближе.
– Условия в КХЛ точно лучше?
– В КХЛ однозначно намного лучше, тем более в «Ак Барсе» организация на высшем уровне. Условия не сравнить с АХЛ.
– В АХЛ приходится много ездить на автобусах?
– Я играл в двух командах и не скажу, что мы на автобусе много ездили. Может, 50 на 50. Мы куда-то летели на самолете, а дальше между городами передвигались на автобусе. Но там не чартеры, а обычные рейсы.
На автобусе не особо долго, максимум два-три часа. В Виннипеге, кроме гостиниц и перелетов, условия были, как у «Джетс», главной команды.
На базе раздевалки были симметричные, только по размеру различались. Зал был общий, – сказал защитник «Ак Барса» Артемий Князев.
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