Дюков об опросе ВЦИОМ: «Футбол популярнее, но именно хоккей – национальный спорт. Успехи советского и российского хоккея выше, чем у футбола, это определило результат»
Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.
– Недавно ВЦИОМ признал хоккей более популярным видом спорта, чем футбол. Какое у вас мнение?
– Исследование ВЦИОМ было не про популярность, а про то, какой вид спорт является национальным. Да, футбол в этом опросе по понятным причинам уступил хоккею.
Футбол популярнее хоккея, но, по мнению большего количества россиян, хоккей является именно национальным видом спорта. У этого есть многие факторы.
Например, климат и успехи советского и российского хоккея. Результаты выше, чем у советского и российского футбола. Это и определило результат опроса.
– Для вас хоккей тоже главный национальный вид спорта?
– Безусловно, хоккей – национальный вид спорта. В детстве мы играли и в футбол, и в хоккей, как и многие. Я смотрел и футбольные, и хоккейные трансляции, – сказал президент РФС Александр Дюков.
Дюков о ВЦИОМ: «Что-то может быть не так не в футболе, а в опросах. Россия – футбольная страна, об этом говорят посещаемость, рейтинги»
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