Дюков об опросе ВЦИОМ: «Футбол популярнее, но именно хоккей – национальный спорт. Успехи советского и российского хоккея выше, чем у футбола, это определило результат»

Александр Дюков согласен, что хоккей – национальный вид спорта в России.

Ранее появилась информация, что 27% опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%.

– Недавно ВЦИОМ признал хоккей более популярным видом спорта, чем футбол. Какое у вас мнение?

– Исследование ВЦИОМ было не про популярность, а про то, какой вид спорт является национальным. Да, футбол в этом опросе по понятным причинам уступил хоккею.

Футбол популярнее хоккея, но, по мнению большего количества россиян, хоккей является именно национальным видом спорта. У этого есть многие факторы.

Например, климат и успехи советского и российского хоккея. Результаты выше, чем у советского и российского футбола. Это и определило результат опроса.

– Для вас хоккей тоже главный национальный вид спорта?

– Безусловно, хоккей – национальный вид спорта. В детстве мы играли и в футбол, и в хоккей, как и многие. Я смотрел и футбольные, и хоккейные трансляции, – сказал президент РФС Александр Дюков.

Дюков о ВЦИОМ: «Что-то может быть не так не в футболе, а в опросах. Россия – футбольная страна, об этом говорят посещаемость, рейтинги»