Скворцов поблагодарил за поддержку: «Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а через месяц и в хоккейку двигаться разрешат»

Роман Скворцов выразил благодарность всем, кто поддерживает его.

Комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ .

Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Позднее подозреваемого задержали .

«Ребят, и девчата, естественно, я быстро! Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел.

Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», – написал комментатор.

Появилось видео со Скворцовым у бара в Новосибирске