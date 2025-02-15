Скворцов поблагодарил за поддержку: «Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а через месяц и в хоккейку двигаться разрешат»
Роман Скворцов выразил благодарность всем, кто поддерживает его.
Комментатор попал в реанимацию с травмой головы в ночь на 9 февраля в Новосибирске, где проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.
Сообщалось, что Скворцова избили возле бара, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Позднее подозреваемого задержали.
«Ребят, и девчата, естественно, я быстро! Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел.
Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку», – написал комментатор.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Скворцова
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