«Нэшвилл» выменял Марка Фридмана у «Ванкувера» на будущую компенсацию.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 5 матчей в НХЛ и 20 – в АХЛ . У него действует односторонний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов.

В общей сложности Фридман , ранее также поигравший за «Филадельфию» и «Питтсбург», провел в регулярках НХЛ 93 матча и набрал 13 (4+9) очков.