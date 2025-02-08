«Нэшвилл» выменял Марка Фридмана у «Ванкувера» на будущую компенсацию
«Нэшвилл» выменял Марка Фридмана у «Ванкувера» на будущую компенсацию.
В текущем сезоне 29-летний защитник провел 5 матчей в НХЛ и 20 – в АХЛ. У него действует односторонний контракт с зарплатой 775 тысяч долларов.
В общей сложности Фридман, ранее также поигравший за «Филадельфию» и «Питтсбург», провел в регулярках НХЛ 93 матча и набрал 13 (4+9) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Нэшвилла»
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