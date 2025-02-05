Уровень алкоголя в крови братьев Годро был выше, чем у сбившего их водителя. Об этом сообщили адвокаты обвиняемого

Состоялось судебное заседание по делу гибели братьев Годро.

В августе форварда «Коламбуса » Джонни Годро и его брата Мэтью насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах.

44-летнему Шону Хиггинсу, который находился за рулем внедорожника, сбившего братьев Годро, были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации вещдоков и оставлении места ДТП.

Он не признал вину, отклонив предложение обвинения о 35 годах тюремного заключения.

Адвокаты обвиняемого планируют попросить судью отклонить обвинительное заключение на основании судебных документов, в которых сообщается, что братья употребляли алкоголь перед аварией.

Адвокаты Хиггинса утверждают, что анализы, проведенные в рамках расследования после аварии, показали, что концентрация алкоголя в крови Джонни Годро на момент его гибели составляла 0,129%, в то время как у Мэтью Годро этот показатель составлял 0,134%. Эти показатели выше, чем предполагаемая концентрация алкоголя в крови Хиггинса в 0,087%, что превышает допустимый предел в 0,08 промилле.

При этом адвокаты не утверждают, что уровень алкоголя в крови братьев Годро имел какое-либо отношение к аварии. В ходатайстве, поданном адвокатами, запрашивается только дополнительная информация о том, как были получены данные об уровне алкоголя в крови Хиггинса и братьев Годро.

Отметим, что адвокат Рэйчел Кугель заявила, что ограничения на уровень алкоголя в крови во время езды на велосипеде нет.

Напомним, водитель, до момента ДТП находившаяся за рулем в машине перед Хиггинсом, сообщила полиции, что он вел машину агрессивно. По ее словам, когда она и автомобиль впереди нее замедлились и сместились влево, чтобы объехать велосипедистов, Хиггинс ускорился и вывернул вправо, сбив братьев Годро.

На видеозаписи, предоставленной с полицейских камер, Хиггинс заявил, что выпил «пять или шесть» бутылок пива, начиная с полудня в день аварии. Кроме того, Хиггинс не прошел полевой тест на трезвость.

Годро был чемпионом мира среди молодежи 2013 года в составе сборной США, бронзовым призером ЧМ-2018 и чемпионом NCAA. Выбран «Калгари » в четвертом раунде драфта НХЛ-2011.

Джонни выступал в лиге за «Флэймс» и за «Коламбус». На его счету 743 (243+500) очка за 763 игры в регулярных чемпионатах и 33 (11+22) балла за результативность в 42 матчах плей-офф.