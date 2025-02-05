Нюландер с хет-триком, Сваймен и Комри с шатаутами – звезды дня в НХЛ

Вильям Нюландер, Джереми Сваймен и Эрик Комри стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – вратарь «Виннипега» Эрик Комри , сыгравший на ноль против «Каролины» (3:0) при 29 отраженных бросках. Шатаут стал для него 2-м подряд.

Вторая звезда – голкипер «Бостона» Джереми Сваймен , отбивший все 35 бросков в створ ворот в матче с «Миннесотой» (3:0).

Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер , сделавший хет-трик в игре против «Калгари» (6:3). Он вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ.