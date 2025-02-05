Нюландер вышел на 2-е место в гонке снайперов после хет-трика в матче с «Калгари». Форвард «Торонто» забил 33 гола, у Драйзайтля 37 шайб

Вильям Нюландер сделал второй хет-трик в НХЛ.

Нападающий «Торонто » забросил три шайбы в ворота «Калгари (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Теперь в активе шведа 33 гола в нынешнем сезоне.

За счет хет-трика Вильям Нюландер вышел на второе место в списке снайперов лиги. Он уступает только форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю, в активе которого 37 шайб.

В этом сезоне Нюландер набрал 55 (33+22) очков в 53 матчах чемпионата.