Зубов о 3:4 от «Северстали»: «Сочи» очень неплохо сыграл, но не повезло. Не дотерпели, допустили ряд ошибок в конце игры. Буллиты – лотерея»
– По содержанию – очень неплохо сыграли. Создали моменты, особенно в третьем периоде, где можно было отрываться от соперника, но не повезло.
Не дотерпели, допустили ряд ошибок в конце игры, чем соперник воспользовался. Буллиты – уже лотерея.
– Прошлый матч, к сожалению, «леопарды» крупно проиграли. Было ли это дополнительной мотивацией для игроков в сегодняшней игре?
– Несомненно. Мы пытались спросить ребят, чтобы они подумали о счете в предыдущей игре, посмотрели на себя со стороны. Сегодня было хорошее усилие после такого проигрыша.
Будем двигаться вперед, разбирать ошибки, учиться и готовиться к следующей игре, – сказал главный тренер «Сочи» Зубов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
23 января «Сочи» дома был разгромлен «Салаватом Юлаевым» (1:8).
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