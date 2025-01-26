Зубов о 3:4 от «Северстали»: «Сочи» очень неплохо сыграл, но не повезло. Не дотерпели, допустили ряд ошибок в конце игры. Буллиты – лотерея»

Сергей Зубов прокомментировал поражение «Сочи» от «Северстали» (3:4 Б).

– По содержанию – очень неплохо сыграли. Создали моменты, особенно в третьем периоде, где можно было отрываться от соперника, но не повезло.

Не дотерпели, допустили ряд ошибок в конце игры, чем соперник воспользовался. Буллиты – уже лотерея.

– Прошлый матч, к сожалению, «леопарды» крупно проиграли. Было ли это дополнительной мотивацией для игроков в сегодняшней игре?

– Несомненно. Мы пытались спросить ребят, чтобы они подумали о счете в предыдущей игре, посмотрели на себя со стороны. Сегодня было хорошее усилие после такого проигрыша.

Будем двигаться вперед, разбирать ошибки, учиться и готовиться к следующей игре, – сказал главный тренер «Сочи » Зубов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

23 января «Сочи» дома был разгромлен «Салаватом Юлаевым» (1:8).