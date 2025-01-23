Макдэвид о 3-матчевой дисквалификации: «Не согласен. Не говорю, что не должно быть никакого штрафа, но наказание жесткое. Этого можно было избежать, если бы судья просто дал свисток»

Коннор Макдэвид заявил, что не согласен с дисквалификацией на 3 матча.

Капитан «Ойлерс» был отстранен на 3 матча регулярного чемпионата НХЛ за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера » Конора Гарланда .

«Лига вынесла свое решение, с которым я не совсем согласен. Я не говорю, что не должно было быть никакого штрафа или дисквалификации. Я просто думаю, что наказание было немного жестким. Но я понимаю их решение и должен двигаться дальше.

Я просто пытался сравнять счет, не стремился вступать с ним в борьбу. Там было много удержаний, он опустил мою голову вниз. Я не должен так реагировать. Это не та реакция, которой я горжусь или которую кто-то хочет видеть от меня, и я это понимаю.

Конечно, там было много [контакта], и, возможно, всего этого можно было бы избежать, если бы судья просто дал свисток», – сказал капитан «Эдмонтона ».

Драйзайтль о дисквалификации Макдэвида: «Три матча – слишком много. Мы не слишком заботимся, чтобы лучшие хоккеисты НХЛ оставались в игре, видимо»