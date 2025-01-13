Андрей Разин: «Благодарен супруге, что открыла для меня Дагестан. Мы лазили по горам, сплавлялись на лодках – красиво и романтично. Переночевать в палатке под миллионами звезд в 50 лет – это круто»

Андрей Разин поделился впечатлениями о туристической поездке в Дагестан.

– Мне больше нравится отдохнуть на лежаке, но моя супруга – молодец. Она всегда нас ведет за собой. Я такой человек, что мне тяжело собраться и куда-то пойти.

Для меня самое главное – начать, а дальше меня уже не остановить. Очень благодарен супруге, что она открыла для меня Дагестан. Где мы лазили по горам и где я чуть не сорвался.

– Как это произошло? Был обрыв?

– Не совсем, конечно, обрыв, но кувырком я бы там покатился, и косточки переломал, если бы не сгруппировался.

– Дагестан – это ведь еще и вкусная кухня.

– Конечно. И мясо, и национальные изделия из теста. Плюс, конечно, реки. Мы в Дагестане сплавлялись на лодках. Это тяжело, мои колени не позволяют ощутить все прелести.

Но в то же время очень интересно, красиво и романтично. Переночевать в палатке под миллионами звезд в 50 лет – это круто, – сказал главный тренер «Металлурга ».