Вратарь-новичок «Оттавы» Мериляйнен выиграл 2 матча за 2 дня – против «Питтсбурга» (шатаут) и «Далласа». Он отразил 53 из 55 бросков
22-летний финский голкипер защищал ворота команды в матчах регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (5:0) и «Далласом» (3:2). В обоих случаях его признавали первой звездой.
В игре против «Пингвинс» он сделал свой первый шатаут в лиге, отразив все 29 бросков. Мериляйнен стал вторым в списке самых молодых вратарей в истории «Сенаторс» с матчем на ноль, уступив лишь Робину Ленеру.
Кроме того, Лееви стал третьим вратарем-новичком в истории клуба, сыгравшим в 2 победных матчах за 2 дня. Он присоединился к Рэю Эмери (2006 год) и Брайану Эллиотту (2009).
Отметим, что сейчас у «Сенс» травмирован основной вратарь Линус Улльмарк. Пока точно неизвестно, когда он вернется в строй, но генеральный менеджер клуба Стив Стэйос отметил, что это произойдет «скорее раньше, чем позже».
В 6 матчах в текущем сезоне Мериляйнен одержал 4 победы при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34.
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