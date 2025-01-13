Вратарь-новичок «Оттавы» Мериляйнен выиграл 2 матча за 2 дня – против «Питтсбурга» (шатаут) и «Далласа». Он отразил 53 из 55 бросков

Вратарь-новичок «Оттавы» Лееви Мериляйнен выиграл 2 матча за 2 дня .

22-летний финский голкипер защищал ворота команды в матчах регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (5:0) и «Далласом » (3:2). В обоих случаях его признавали первой звездой.

В игре против «Пингвинс» он сделал свой первый шатаут в лиге, отразив все 29 бросков. Мериляйнен стал вторым в списке самых молодых вратарей в истории «Сенаторс» с матчем на ноль, уступив лишь Робину Ленеру.

Кроме того, Лееви стал третьим вратарем-новичком в истории клуба, сыгравшим в 2 победных матчах за 2 дня. Он присоединился к Рэю Эмери (2006 год) и Брайану Эллиотту (2009).

Отметим, что сейчас у «Сенс» травмирован основной вратарь Линус Улльмарк . Пока точно неизвестно, когда он вернется в строй, но генеральный менеджер клуба Стив Стэйос отметил, что это произойдет «скорее раньше, чем позже».

В 6 матчах в текущем сезоне Мериляйнен одержал 4 победы при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,34.