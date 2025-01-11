Потапов о «Спартаке»: «Может здорово сыграть первую половину матча, а вторую – отдать сопернику. Не хватает концентрации на 60 минут, в линии обороны нет опытных бойцов»

Алексей Потапов высказался об игре «Спартака» в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 42 матчах.

– Можно назвать «Спартак», который чередует хорошие и слабые матчи, нестабильной командой?

– Это действительно так, только «Спартак» проводит не слабые, а неполноценные матчи. Если в Питере команда провела ровно 60 минут, то игроки не могу похвастаться тем, что на каждый матч настраиваются от первой до последней минуты.

Могут здорово сыграть первую половину матча, а вторую – просто отдать сопернику полностью. То есть не хватает концентрации на 60 минут.

– С чем это может быть связано?

– Я обратил внимание на то, что в линии обороны «Спартака» нет опытных бойцов. Думаю, что отчасти это связано с отсутствием кубкового опыта. Допускаются ошибки – не тактические и позиционные, а на ровном месте.

Надо избавляться от несерьезности. Это уже взрослый хоккей, и здесь за каждую ошибку отвечает и расплачивается вся команда, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.