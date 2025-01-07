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Жигер, Нидермайер и Селянне – в первой сборной «Анахайма» в XXI веке, Пронгер и Кария – во второй

НХЛ назвала символические сборные «Анахайма» в XXI веке.

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Были объявлены символические сборные «Анахайма». Они выглядят следующим образом:

Первая сборная

Вратарь: Жан-Себастьян Жигер.

Защитники: Скотт Нидермайер, Кэм Фаулер.

Нападающие: Райан Гецлаф, Кори Перри, Теему Селянне.

Вторая сборная

Вратарь: Джон Гибсон.

Защитники: Крис Пронгер, Франсуа Бошемен.

Нападающие: Пол Кария, Бобби Райан, Якоб Сильверберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТеему Селянне
logoЖан-Себастьян Жигер
logoФрансуа Бошемен
logoЯкоб Сильверберг
logoРайан Гецлаф
logoСкотт Нидермайер
logoДжон Гибсон
logoКэм Фаулер
logoКрис Пронгер
logoКори Перри
logoБобби Райан
logoПол Кария
logoНХЛ
logoАнахайм
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