Жигер, Нидермайер и Селянне – в первой сборной «Анахайма» в XXI веке, Пронгер и Кария – во второй

НХЛ назвала символические сборные «Анахайма» в XXI веке.

Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.

В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.

Были объявлены символические сборные «Анахайма ». Они выглядят следующим образом:

Первая сборная

Вратарь: Жан-Себастьян Жигер .

Защитники: Скотт Нидермайер , Кэм Фаулер .

Нападающие: Райан Гецлаф , Кори Перри , Теему Селянне .

Вторая сборная

Вратарь: Джон Гибсон .

Защитники: Крис Пронгер , Франсуа Бошемен.

Нападающие: Пол Кария , Бобби Райан, Якоб Сильверберг.