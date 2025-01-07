Жигер, Нидермайер и Селянне – в первой сборной «Анахайма» в XXI веке, Пронгер и Кария – во второй
Ранее НХЛ анонсировала проект, в рамках которого комиссия из представителей СМИ, бывших игроков и руководителей клубов выберет лучших хоккеистов каждой франшизы за последние 25 лет.
В первую и вторую команду войдут по три нападающих, два защитника и один вратарь. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек. Они составят итоговую сборную XXI века.
Были объявлены символические сборные «Анахайма». Они выглядят следующим образом:
Первая сборная
Вратарь: Жан-Себастьян Жигер.
Защитники: Скотт Нидермайер, Кэм Фаулер.
Нападающие: Райан Гецлаф, Кори Перри, Теему Селянне.
Вторая сборная
Вратарь: Джон Гибсон.
Защитники: Крис Пронгер, Франсуа Бошемен.
Нападающие: Пол Кария, Бобби Райан, Якоб Сильверберг.
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