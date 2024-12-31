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  • Хеллибак в 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 22 броска «Нэшвилла». Он лидирует в НХЛ по шатаутам, победам (24) и проценту сэйвов (93,0%)
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Хеллибак в 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 22 броска «Нэшвилла». Он лидирует в НХЛ по шатаутам, победам (24) и проценту сэйвов (93,0%)

Коннор Хеллибак сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска «Нэшвилла».

Вратарь «Виннипега» сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (3:0). 

31-летний американец лидирует по числу сухих игр в текущем сезоне – 5. 

Всего в его активе 24 победы (1-е место в лиге) в 30 играх при 93,0% сэйвов (1-е место в лиге среди вратарей, сыгравших не менее 13 матчей) и коэффициенте надежности 2,00 (1-е место в лиге среди вратарей, сыгравших не менее 13 матчей). 

Напомним, что Хеллибак является двукратным обладателем приза лучшему вратарю сезона («Везина Трофи», 2019/20, 2023/24). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНэшвилл
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logoКоннор Хеллибак
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