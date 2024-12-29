Карлсон об Овечкине: «Он незаменим, вокруг него особая атмосфера. Я играл со многими хоккеистами, но нет никого, кто бы мог сравниться с ним»
Ранее стало известно, что российский форвард может сыграть в матче «Вашингтона» против «Торонто».
«Это невероятно, учитывая масштаб происходящего вокруг нас, а потом ты видишь, как он просто заходит в раздевалку, наслаждаясь моментом, словно ребенок, вышедший на перемену.
Это потрясающее ощущение. Это радует меня, и я уверен, что у молодых ребят, которые не так давно в НХЛ, голова идет кругом, когда он рядом. Это здорово. Вокруг него особая атмосфера. Достижение, к которому он стремится, невероятно, и с ним рядом его самые преданные фанаты.
Его невозможно заменить. Невозможно заменить его личность, его присутствие, все, что с этим связано. Его мастерство на льду, его умение забивать – нет никого, кто бы мог сравниться с ним.
Я играл со многими парнями, но другого такого, как он, просто не существует», – сказал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.
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