Тамбиев о 2:4 с «Сибирью»: «Адмирал» не был таким свежим – четвертый матч через день. Игра со СКА отобрала эмоций»

Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от «Сибири» (2:4).

«Хорошая боевая игра с обеих сторон. Немного не хватило силенок. Хотя это не оправдание. Четвертый матч через день – мы не были такими свежими. Игра со СКА отобрала эмоций. В третьем периоде, особенно последние 10 минут, не хватило резкости, скорости.

Перед дедлайном хотели бы усилиться, но не все от нас зависит. Скотников нужен нам для повышения конкуренции среди вратарей. Сказать, что я восхищен легионерами – не могу сказать. Они должны быть лидерами. Пока я не могу сказать, что они лидеры. Ждем и терпим. Но впереди еще половина сезона, надеюсь, что-то поменяется в лучшую сторону», – сказал тренер «Адмирала ».