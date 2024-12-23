Мифтахов пропустил 3 шайбы от «Динамо» к 24-й минуте и был заменен на Билялова
Амир Мифтахов был заменен по ходу матча против «Динамо».
«Динамо» и «Ак Барс» проводят игру в Фонбет чемпионате КХЛ.
На 24-й минуте во втором периоде голкипер казанской команды Амир Мифтахов пропустил третью шайбу в матче.
После этого в воротах «Ак Барса» появился Тимур Билялов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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