Мифтахов пропустил 3 шайбы от «Динамо» к 24-й минуте и был заменен на Билялова

Амир Мифтахов был заменен по ходу матча против «Динамо».

«Динамо » и «Ак Барс» проводят игру в Фонбет чемпионате КХЛ . На 24-й минуте во втором периоде голкипер казанской команды Амир Мифтахов пропустил третью шайбу в матче. После этого в воротах «Ак Барса » появился Тимур Билялов .