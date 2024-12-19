«Омские Крылья» заменили Сайфуллина на Евстафьева: «Клуб формирует четкую структуру управления с упором на свои ресурсы – это часть стратегии развития «Авангарда»
Команда из системы «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ-2024/25 занимает 27-е место, набрав 32 очка в 35 матчах.
«В связи с неудовлетворительными результатами по взаимному соглашению сторон расторгнуты контракты с главным тренером «Омских Крыльев» Рамилем Сайфуллиным и его помощником Евгением Фадеевым.
Благодарим специалистов за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщил клуб.
Также «Омские Крылья» сообщили о новых назначениях.
«Главным тренером «Омских Крыльев» назначен Андрей Евстафьев.
Клуб формирует четкую структуру управления командами с упором на свои ресурсы, что является частью стратегии развития «Авангарда».
В следующем сезоне костяк нынешнего состава «Омских Ястребов» станет основой для формирования команды ВХЛ «Омские Крылья».
Андрей Евстафьев работает в системе «Авангарда» с 2019 года. С сезона-2020/21 являлся тренером команды «Омские Ястребы». С омской молодежкой Андрей Иванович стал бронзовым и серебряным призером МХЛ.
Также специалист был тренером и главным тренером команды МХЛ «Сибирские Снайперы». Работал тренером в ДЮСШ Тюмени. В сезоне-2014/15 – тренер команды МХЛ «Кузнецкие Медведи». Следующие два сезона – тренер в команде КХЛ «Металлург» Новокузнецк.
Тренером «Омских Крыльев» назначен Эдуард Волков. Эдуард Владимирович занимал пост тренера-ассистента в командах «Сибирские Снайперы», «Динамо», «Локо» (МХЛ).
Также работал старшим тренером в клубах ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург и «Молот». Стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году с МХК «Динамо».
Контракты специалистов рассчитаны до конца сезона. Добро пожаловать в «Омские Крылья»!» – говорится в заявлении клуба.
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