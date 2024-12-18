Вратарь «Оттавы» Улльмарк сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Сиэтла». У него 6 побед подряд при 97,2% сэйвов на отрезке
Линус Улльмарк сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 30 бросков «Сиэтла».
Вратарь «Оттавы» был признан первой звездой матча против «Кракена» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
В 21 матче в текущем сезоне у 31-летнего шведа стало 11 побед при 91,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,39. Он делит лидерство в лиге по числу игр на ноль (3).
При этом в последних 6 матчах в активе Улльмарка 6 побед (из них 2 сухих) при 97,2% сэйвов и коэффициенте надежности 0,83.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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