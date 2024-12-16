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Терещенко о возможном обмене Сафонова на Глотова: «Равнозначные игроки. Илья – центральный нападающий с хорошим броском, габаритный, системный. Василий больше с краю действует»

Алексей Терещенко оценил игровые навыки Ильи Сафонова и Василия Глотова.

Ранее сообщалось, что СКА хочет выменять Сафонова у «Ак Барса». Казанцы готовы отдать игрока только за нападающего Василия Глотова.

– Как думаете, кто получит больше выгоды от возможной сделки?  

– Наверное, равновесный обмен. Амплуа разные. Василий больше с краю играет, а Илья – хороший центральный нападающий с хорошим броском, габаритный, понимает хоккей. Сафонов – системный игрок в атаке «Ак Барса».  – Кто из них сильнее?  

– Равнозначны. 

–  Нужны ли «Ак Барсу» и СКА усиления? 

– Это надо у тренеров спрашивать. Каждому клубу нужны усиления на ту или иную позицию. Тренеры смотрят и знают, что им надо. Конечно, каждому клубу нужны усиления. Нужно понимать, кто может усилить, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoАк Барс
logoИлья Сафонов
logoКХЛ
logoВасилий Глотов
logoСКА
logoАлексей Терещенко
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