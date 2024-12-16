Терещенко о возможном обмене Сафонова на Глотова: «Равнозначные игроки. Илья – центральный нападающий с хорошим броском, габаритный, системный. Василий больше с краю действует»

Алексей Терещенко оценил игровые навыки Ильи Сафонова и Василия Глотова.

Ранее сообщалось , что СКА хочет выменять Сафонова у «Ак Барса». Казанцы готовы отдать игрока только за нападающего Василия Глотова .

– Как думаете, кто получит больше выгоды от возможной сделки?

– Наверное, равновесный обмен. Амплуа разные. Василий больше с краю играет, а Илья – хороший центральный нападающий с хорошим броском, габаритный, понимает хоккей. Сафонов – системный игрок в атаке «Ак Барса ». – Кто из них сильнее?

– Равнозначны.

– Нужны ли «Ак Барсу» и СКА усиления?

– Это надо у тренеров спрашивать. Каждому клубу нужны усиления на ту или иную позицию. Тренеры смотрят и знают, что им надо. Конечно, каждому клубу нужны усиления. Нужно понимать, кто может усилить, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .