Якушев о том, может ли Ковальчук стать генменеджером АКМ в КХЛ: «Его уважают не только в России, но и за океаном. Это было бы очень хорошим решением»

Александр Якушев высказался о возможном вступлении АКМ в КХЛ.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года.

– Тула официально подала заявку в КХЛ. Что об этом думаете?

– Я скажу, что в Туле вообще любят спорт и особенно хоккей. Это всем давно известно, еще когда губернатором здесь был Алексей Геннадьевич Дюмин, который и сам очень активно занимался спортом, показывая пример для молодежи.

Тульская заявка еще требует уточнений. Нужно рассмотреть технические вопросы – в плане аэродрома, дороги, гостиницы. А самое главное – местный дворец спорта должен по регламенту КХЛ вмещать не меньше 5500 зрителей.

Я думаю, все будет выясняться в процессе обсуждений. И тогда окончательно примут решение.

– Может ли Илья Ковальчук стать генменеджером тульского клуба КХЛ?

– Ковальчук – это непререкаемый авторитет не только для молодежи, но и вообще в нашем хоккее. Его уважают не только в России, но и за океаном. Это было бы очень хорошим решением, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Владелец АКМ о вступлении в КХЛ: «Ковальчук 100% будет с нами – он уже в команде. Наша арена способна вместить 5500 болельщиков, проектировщики работают»