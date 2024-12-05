Генменеджер Финляндии о Лайне в составе на Турнир четырех наций: «Спецбригады имеют значение на коротких турнирах. У него есть время набрать хорошую форму»
Йере Лехтинен объяснил включение Патрика Лайне в состав Финляндии.
Сборная Финляндии определилась с составом на Турнир четырех наций. В него попал нападающий Патрик Лайне, которые ранее впервые сыграл за «Монреаль» и провел первый матч за год.
«Мы знаем Лайне, знаем, на что способен – это спецбригады, большинство, он может играть в этих расстановках. На коротких турнирах спецбригады имеют большое значение.
Мы разговаривали с ним и понимаем его состояние. Он уже сыграл за «Монреаль» – это хорошо.
Но в целом есть еще два месяца до турнира, впереди еще много матчей. Думаю, что есть достаточно времени, чтобы Патрик набал хорошую форму и хорошо играл.
В первом матче за «Монреаль» он показал мастерство», – сказал генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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