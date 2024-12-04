«Виннипег» проиграл 4-й матч подряд с общим счетом 6:15

«Виннипег» проиграл четвертый матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Скотта Арниела уступила «Сент-Луису » (1:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

«Джетс» прежде проиграли «Лос-Анджелесу» (1:4), «Вегасу» (3:4) и «Далласу» (1:3). В последних 10 матчах команда уступила 7 раз.

«Виннипег» имеет в активе 36 баллов в 26 матчах чемпионата и находится на второй позиции в таблице Западной конференции.

Команда продолжит сезон матчем на выезде против «Баффало».