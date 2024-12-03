Агент Бабаев: «Даже близко не было разговоров с «Авангардом», чтобы что-то срезать Ткачеву из контракта. Недовольств тоже не было. Это догадки»

Агент Владимира Ткачева опроверг пересмотр контракта хоккеиста и «Авангарда».

Журналист Алексей Шевченко ранее сказал: «Новость шепотком, но с Владимиром Ткачевым не хотят сотрудничать дальше и считают, что его зарплата слишком высокая для нынешнего «Авангарда» .

«У нас даже близко не было никаких разговоров и никаких контактов с руководством «Авангарда », чтобы что-то срезать Владимиру Ткачеву из его нынешнего контракта.

Ни о каком понижении его финансовых условий и пересмотре контракта речи не шло, недовольств тоже не было. Это все догадки», – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .

В прошедшем межсезонье «Авангард» продлил контракт с хоккеистом на пять лет с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон. Ткачев является самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ.