Дебраск с 3+1, Макэвой с дублем и Эттинджер с 26 сэйвами против «Виннипега» – звезды дня в НХЛ

Джейк Дебраск, Чарли Макэвой и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Далласа » Джейк Эттинджер , отразивший 26 из 27 бросков в матче с «Виннипегом» (3:1).

Вторая звезда – защитник «Бостона » Чарли Макэвой с дублем в ворота «Монреаля» (6:3). «Брюинс» одержали победу в матче в честь 100-летнего юбилея клуба.

Первая звезда – форвард «Ванкувера » Джейк Дебраск с 4 (3+1) очками в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ). Хет-трик стал для него вторым в карьере.