Дебраск с 3+1, Макэвой с дублем и Эттинджер с 26 сэйвами против «Виннипега» – звезды дня в НХЛ
Джейк Дебраск, Чарли Макэвой и Джейк Эттинджер – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер, отразивший 26 из 27 бросков в матче с «Виннипегом» (3:1).
Вторая звезда – защитник «Бостона» Чарли Макэвой с дублем в ворота «Монреаля» (6:3). «Брюинс» одержали победу в матче в честь 100-летнего юбилея клуба.
Первая звезда – форвард «Ванкувера» Джейк Дебраск с 4 (3+1) очками в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ). Хет-трик стал для него вторым в карьере.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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