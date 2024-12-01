Кузьменко продлил безголевую серию до 21 матча. У него нет очков в 9 последних играх за «Калгари»

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 21 матча.

Форвард «Калгари » не отметился результативными действиями в матче с «Питтсбургом » (2:6).

В текущем сезоне у 28-летнего россиянина 9 (1+8) очков в 25 играх при полезности «минус 4».

При этом он не забивает на протяжении 21 матча (с 15 октября). В последних 9 играх на счету Кузьменко не было и результативных передач.

В матче против «Пингвинс» Андрей (15:19, 3:29 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков в створ и допустил 1 потерю.

У нападающего действует последний год контракта с кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.