Кузьменко продлил безголевую серию до 21 матча. У него нет очков в 9 последних играх за «Калгари»
Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 21 матча.
Форвард «Калгари» не отметился результативными действиями в матче с «Питтсбургом» (2:6).
В текущем сезоне у 28-летнего россиянина 9 (1+8) очков в 25 играх при полезности «минус 4».
При этом он не забивает на протяжении 21 матча (с 15 октября). В последних 9 играх на счету Кузьменко не было и результативных передач.
В матче против «Пингвинс» Андрей (15:19, 3:29 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков в створ и допустил 1 потерю.
У нападающего действует последний год контракта с кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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